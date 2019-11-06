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القبض على 19 عاطلا بتهمة الإتجار بالمخدرات فى شبرا الخيمة وقليوب وبنها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:15 م
القبض على 19 عاطلا بتهمة الإتجار بالمخدرات فى شبرا الخيمة وقليوب وبنها ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 19 عاطلا بمدن شبرا الخيمة وقليوب والخانكه والقناطر الخيرية وبنها، لتكوينهم تشكيلات عصابية للاتجار بالمواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق معهم.

كان اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، تلقى اخطاراً من العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام حملة أمنية قادها العميد حازم سعد رئيس مكتب المخدرات والعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى فى شبرا استهدفت بؤر لأوكار المخدرات، وأسفرت عن ضبط 19عاطل كونوا تشكيلات عصابية للاتجار بالمواد المخدرة.

ففى شبرا الخيمة تمكن العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش، بالتشكيل الأول الذى يضم كلا من "ر ج " 18 سنه و "أ خ خ " 17 سنه و "م ص " 16 سنه وبحوزتهم 250 جرام فودو ومبلغ مالى بقيمة 980 جنيه وسلاح أبيض "مطواه" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

وفى منطقة الفتح دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، تم القبض على التشكيل الثانى المكون من " أ ح" 29 سنه و "و ع" 27 سنه عاطلان وبحوزتهما 150 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 250 جنيه، والتشكيل الثالث فى منطقة الوحدة العربية، حيث تم القبض على "م و" 24 سنه و "ع م ع" 26 سنه و "م م" 19 سنه عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 270 جرام ومبلغ مالى 1790 جنيه، وعدد 3 هاتف محمول وسلاح أبيض " مطواه ".

وفى قليوب تمكن ضباط المباحث من القبض على تشكيل "زغلوله" والمكون من "م ع م" 53 سنه وشهرته " زغلوله " سبق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح و" م أ " 20 سنه سبق اتهامه فى 4 قضايا و" س ع " 31 سنه، وكان بحوزتهم 3 كيلو جرام حشيش وبانجو.

وفى الخانكة تم ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى الحشيش والهيروين الأول مكون من " م أ " 32 سنه عاطل و " م أ " 30 سنه و" أ أ" 35 سنه وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" وعدد 5 طلقات وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه.

والتشكيل الثانى يضم كلا من " ح ك " 35 سنه و " أ م " 37 سنه وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 330 جنيه وسلاح ابيض "مطواه" وبمواجهتهم أقر بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم.

كما تم القبض على تشكيل بالقناطر الخيرية يضم كلا من " ح ع ع " 35 سنة و " ر ع " 27 سنة وبحوزتهم 400 جرام هيروين ومبلغ مالى 400 جنيه واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كلا من " ك م ع " 29 سنه و " م ح ح" 24 سنه عاطلان والمطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضيه اطلاق اعيرة نارية وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للسلاح بقصد البلطجة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

 


الاتجار بالمخدرات

القليوبية

شبرا الخيمة

مدير امن القليوبية

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