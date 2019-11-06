سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تعلن فحص 14838 مواطنًا أفريقيًا فى دولتى تشاد وجنوب السودان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:05 م
الصحة تعلن فحص 14838 مواطنًا أفريقيًا فى دولتى تشاد وجنوب السودان الكشف عن فيروس سى فى دولتى تشاد وجنوب السودان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 14838 مواطنًا إفريقيًا فى دولتى تشاد وجنوب السودان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، التى انطلقت فى شهر سبتمبر الماضى.
 
يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وعزمها افتتاح عيادات للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.
 
وأوضح بيان، أنه تم الانتهاء من فحص 6165 مواطنًا من دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى فحص 8673 مواطنًا من دولة تشاد، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم تقديم العلاج له بالمجان.
 
وأشار البيان إلى أن الفريق الطبى المصرى مازال يتابع عملية المسح بكل من دولتي تشاد وجنوب السودان من خلال عيادتى "تحيا مصر أفريقيا"، كما يقوم بتدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس سي وبي والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التدريب على بروتوكولات العلاج.
 
وكشف البيان أن وزارة الصحة والسكان وجهت باستكمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي فى عددا من الدول الأفريقية الصديقة، حيث من المقرر أن تنطلق المبادرة فى دولتى أريتريا وأوغندا، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إرسال فريق طبى مصرى لكل من الدولتين، موضحا أنه جار التحضير والاستعداد لإطلاق المبادرة فى باقى الدول الأفريقية الصديقة التى تم تحديدها تباعا.
 
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 1.31.59 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 1.32.00 PM
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 1.31.59 PM
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 1.32.17 PM

 


الصحة

فيرس سى

افريقيا

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة