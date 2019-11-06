الصحة تعلن فحص 14838 مواطنًا أفريقيًا فى دولتى تشاد وجنوب السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 14838 مواطنًا إفريقيًا فى دولتى تشاد وجنوب السودان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، التى انطلقت فى شهر سبتمبر الماضى.

يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وعزمها افتتاح عيادات للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان، أنه تم الانتهاء من فحص 6165 مواطنًا من دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى فحص 8673 مواطنًا من دولة تشاد، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم تقديم العلاج له بالمجان.

وأشار البيان إلى أن الفريق الطبى المصرى مازال يتابع عملية المسح بكل من دولتي تشاد وجنوب السودان من خلال عيادتى "تحيا مصر أفريقيا"، كما يقوم بتدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس سي وبي والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التدريب على بروتوكولات العلاج.

وكشف البيان أن وزارة الصحة والسكان وجهت باستكمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي فى عددا من الدول الأفريقية الصديقة، حيث من المقرر أن تنطلق المبادرة فى دولتى أريتريا وأوغندا، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إرسال فريق طبى مصرى لكل من الدولتين، موضحا أنه جار التحضير والاستعداد لإطلاق المبادرة فى باقى الدول الأفريقية الصديقة التى تم تحديدها تباعا.