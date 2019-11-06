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الرى تبحث موقف الأراضى الزراعية التى تستخدم نظم الرى الحديثة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:34 م
الرى تبحث موقف الأراضى الزراعية التى تستخدم نظم الرى الحديثة وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد  وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، بحضور الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لمناقشة تقدم سير العمل وأنشطة القطاع وموقف الأراضى الزراعية التى تروى بنظم الرى الحديث.

وأوضح محمود أنه يتم تكثيف العمل فى مشروعات تطوير الرى وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية فى مصر 2050 وتطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب رى حديثة فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأشار محمود إلى أنه يتم التوسع فى مشروعات تطوير الرى على مستوى الترع والمساقى والمراوى لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتنفيذ حملات توعية يوضح أهمية هذه المشروعات التى ترفع من قدرة الدولة، لأنها تعطى جودة المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف محمود أنه يتم حاليا الإعداد لتحويل نظم الرى التقليدية لنظم الرى الحديث بأراضى الخريجين فى مساحة 50 ألف فدان بمنطقه بنجر السكر، لتحويل نظم الرى القديمة فى بعض الزمامات فى مساحة 50 ألف فدان بالفيوم لنظم الرى الحديث، وذلك ضمن خطة الدوله لترشيد الاستخدامات لمياه الرى وتحسين وصول المياه إلى نهايات الترع فى هذه المحافظة، ضمن الخطة القومية للموارد المائية للبلاد، وترشيد الاستخدامات، وتحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية.
 


الرى

تطوير الرى

المياه

الترع

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