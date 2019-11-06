سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى من الحوثيين بعملية استهداف شرق الجوف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى من الحوثيين بعملية استهداف شرق الجوف قوات الجيش اليمنى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، مقتل قيادى فى جماعة "الحوثيين"، بعملية فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمنى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، إن "القوات استهدفت تجمعاً للحوثيين فى جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل قائد الحوثيين فى جبهة سلبة ويدعى على محسن القحم بالإضافة إلى عدد من مرافقيه".

إلى ذلك، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين فى وادى سلبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

فى سياق متصل، "نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات للحوثيين خلف جبل قشعان فى خب والشعف، ألحقت بهم خسائر فى العدد والعدة"، حسب الجيش اليمني.

وفى أول موقف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، الثلاثاء، اعتبر القيادى محمد على الحوثي، الاتفاق لا يعنى الشعب اليمني.

 


اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

اتفاق الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:50 م

الخارجية تُرحب بـ"اتفاق الرياض" بشأن التسوية فى اليمن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:54 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. واشنطن توسع قائمتها السوداء من المسؤولين الفنزويليين.. اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب.. رئيس تشيلى: لن أستقيل بسبب الاحتجاجات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص

إشادات واسعة بـ"اتفاق الرياض".. الرئيس السيسي: خطوة فى مسار حل أزمة اليمن.. خارجية الكويت: يُمهد لحكومة صلبة.. الجامعة العربية: السعودية قامت بدور مهم.. وعودة الحكومة اليمنية لعدن خلال أسبوع أولى ثماره (صور)

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة