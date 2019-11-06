الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى من الحوثيين بعملية استهداف شرق الجوف

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، مقتل قيادى فى جماعة "الحوثيين"، بعملية فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمنى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، إن "القوات استهدفت تجمعاً للحوثيين فى جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل قائد الحوثيين فى جبهة سلبة ويدعى على محسن القحم بالإضافة إلى عدد من مرافقيه".

إلى ذلك، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين فى وادى سلبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

فى سياق متصل، "نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات للحوثيين خلف جبل قشعان فى خب والشعف، ألحقت بهم خسائر فى العدد والعدة"، حسب الجيش اليمني.

وفى أول موقف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، الثلاثاء، اعتبر القيادى محمد على الحوثي، الاتفاق لا يعنى الشعب اليمني.