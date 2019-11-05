الجيش اليمنى يحبط هجومًا لميليشيا الحوثى فى الحديدة

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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجومًا لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد استقدمت خلال اليومين الماضين أعدادًا كبيرة من عناصرها من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال مديرية حيس.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.