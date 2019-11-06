"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بقضية حيازة 120 ألف قرص ترمادول بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، ببراءة متهم بحيازة 120 ألف قرص مخدر بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت

وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ط"، موظف، تهمة حيازة 2 كيلو و800 جرام من الأقراص المخدرة، ما يعادل 120 ألف قرص، داخل مواسير بأحد شركات الاستيراد والتصدير، بهدف تهريبها للملكة العربية السعودية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحت فى القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ يفيد بتخزين كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لتهريبها للسعودية، وبتقنين التحريات السرية، تم التأكد من الواقعة وضبط المتهم والمواد المخدرة، وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.