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النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى عن أقراص مخدرة بحوزة عاطلين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى عن أقراص مخدرة بحوزة عاطلين تامول - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الاول للنيابات، سرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه لترويج واتجار المواد المخدرة " أقراص مخدرة " فى المرج، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

 

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 50 جرام هيروين وحشيش و70 قرص مخدر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

اعداد تقرير

المعمل الكميائى

المواد المخدرة

اقراص مخدرة

قسم المرج

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