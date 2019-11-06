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التحقيق مع 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تمثالا أثريا فى مصر القديمة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:38 ص
التحقيق مع 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تمثالا أثريا فى مصر القديمة تمثال أثرى-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع 3 أشخاص، تم ضبطهم قبل بيعهم تمثال فرعونى فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، اشتباه قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل، في سيارة أثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال اقترابه منهم لفحصهم قام أحدهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية تجاه الضابط والقوات الموافقة له  "دون إصابات" في محاولة منهم للهرب، إلا أنه قام بمطاردتهم، وأثناء قيامه باستخلاص السلاح الناري من حائزه، تعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح محدثاً إصابته بجرح بمؤخرة الرأس وجرح قطعي باليد اليمنى، إلا أنه تمكن من استخلاص السلاح الناري منه، والسيطرة عليه.

وتمكنت القوة المرافقة من السيطرة على متهمين آخرين بينما فر الرابع هارباً، وتبين أن المتهمين المضبوطين هم"م. م .إ" 44 سنة مأمور ضرائب عامة بأسيوط، وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن ( طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم تحمل أرقام 971458 والمرخصة له برقم 1509/1 من قسم أول / أسيوط بقصد الدفاع " سارية حتى 31/12/2022م " ، خزينتين بداخلهما             عدد 17 طلقة من ذات العيار ) و"ع. ا. ا" 50 سنة محاسب باتحاد نقابة المهن الطبية باسيوط ( مالك وقائد السيارة ) و"ع.ع.م" 44 شنة موظف بالتامين الصحي بأسيوط.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات "تمثال فرعوني لشخص بقاعدة 25 × 40 سم بارتفاع 75 سم " يشتبه في أثريته "، و27,500 جنيه مصري , 186 ريال سعودي ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط  اقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب / إيهاب (جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) ،لاستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيداً لشرائه ، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

مصر القديمة

تمثال فرعونى

شراء اثار

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