الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

كتب محمد جمال

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته فى القيادة الرشيدة رئيس الدولة.

ويعد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالى لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل" المجلس الأعلى للاتحاد " فى الثالث من نوفمبر 2004.