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الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:44 م
الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كتب محمد جمال

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جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته فى القيادة الرشيدة رئيس الدولة.

ويعد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالى لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل" المجلس الأعلى للاتحاد " فى الثالث من نوفمبر 2004


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اليوم السابع بلس

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