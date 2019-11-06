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إطلاق الدورة السادسة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" بالإمارات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:30 م
إطلاق الدورة السادسة من برنامج "أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين" بالإمارات محمد بن راشد
وكالات

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أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء الدورة السادسة من برنامج «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» لعام 2020، للطلاب الإماراتيين في السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة، (غير الخريجين صيف 2020)، في تخصصات العلوم والهندسة.
 
ويتيح البرنامج للطلاب فرصة العمل على مشاريع بحثية بمجال علوم الفضاء مثل البرمجة وتحليل البيانات وإعداد النماذج، تحت إشراف الفريق العلمي بمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى فرصة المشاركة في أبحاث في مراكز الشركاء الأكاديميين للمركز بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس 2020.
 
وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، إن «أهداف البرنامج تتجلى في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال استكشاف الفضاء والكواكب بشكل خاص، إضافة إلى تطوير المعرفة في الأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي من الممكن أن تزوّد القطاع بأدوات وبيانات جديدة يُستفاد منها».

محمد بن راشد

علوم الفضاء

البرمجة

مسبار الأمل

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