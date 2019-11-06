ارتفاع سعر نفط عُمان بمقدار 27 سنتًا ليسجل 62.75 دولار

كتبت - مروة الغول

سجل سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 75 .62 دولار.

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 27 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذى بلغ (48 .62) دولار وذلك لوكالة الأنباء العمانية.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر الجارى بلغ 61 دولار و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين أمريكيين وثلاثة عشر سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضى.

يذكر أن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قال إن أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل تُظهر أن الأسواق مستقرة.