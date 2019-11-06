إحالة أوراق عامل للمفتى بسوهاج لاتهامه بقتل طفل انتقاما من أسرته بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء إحالة أوراق المتهم "خالد.ض" 33 سنة عامل زراعى، إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 6 يناير القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل الطفل المجنى عليه "أحمد.ش" بسبب خلافات مع أسرته بان قام بذبحه بالسكين بدائرة مركز أخميم .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز أخميم ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل الطفل المجنى عليه بعد ذبحه فى أحد الأماكن بدائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى أخميم جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب خلافات بينه وبين أسرة الطفل المجنى عليه حيث قرر الانتقام منهم فقام باستدراج الطفل الى أحد الأماكن البعيدة وقام بذبحه وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.