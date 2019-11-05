تخصيص 4 قطع أراض لإقامة مدرسة ومحطتى مياه وصرف صحى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تخصيص قطع من الاراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية تقدر بـ 10قيراط و900 م2 خلال شهر أكتوبر الماضى، لإقامة مدرسة ومحطة مياه شرب وصرف صحى، ومكتب بريد وشئون اجتماعية، ومجمع خدمات عليها بمراكز "فاقوس –الحسينية -منيا القمح -أولاد صقر" ، وذلك بعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتبارها مشروع ذات نفع عام .

وأكد المحافظ فى بيان، أن الدولة جادة فى تطوير منظومة التعليم وتسعى المحافظة للتوسع فى إقامة فصول تعليمية جديدة مشيراً إلى أنأ تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 7 قيراط بمركز فاقوس لإقامة مدرسة للتعليم الاساسى عليها للمساهمة فى تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وتنفيذا لخطة المحافظة فى إنشاء محطات مياه شرب بكل مركز لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة ولتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وبمواصفات قياسية وافق محافظ الشرقية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3 قيراط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة مياه عليها بمركز الحسينية .

كما قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض بمساحة 174 م2 لإقامة مكتب بريد ووحدة شئون اجتماعية عليها لخدمة أهالى مركز ومدينة منيا القمح، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 725 م2 لإقامة مجمع خدمات بمركز أولاد صقر لخدمة أهالى المركز وللوصول للمواطنين وتحديداً فى المناطق البعيدة التى تعانى من نقص فى الخدمات.