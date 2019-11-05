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8 نصائح مهمة لحمايتك خلال شراء حلوى المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:30 ص
8 نصائح مهمة لحمايتك خلال شراء حلوى المولد النبوى الشريف حلاوة المولد
الاقصر - أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم توزيع نشرة إرشادية على كافة المحلات والأسواق ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقديم نصائح للمواطنين بحلول المولد النبوى الشريف.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النشرة تضمنت عدة نصائح لحماية وتوعية المواطنين خلال شراء حلوى المولد النبوى الشريف، أهمها أن الحلوى تحتوى على المكسرات بأنواعها كالفولية والسمسمية والحمصية والبندقية والجوزية، التى تعتبر مصدر غنى جداً بالفيتامينات والبروتين النباتى.

وشملت قائمة النصائح التى تم توزيعها من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر مايلى:-

1- يجب الاعتدال عند تناول الحلويات خصوصا لمرضى السكر
 
2- ضرورة شراء الحلويات من مصادر ومحلات موثوق فيها
 
3- التأكد من عرض الحلوى فى فاترينات زجاجية وليست مكشوفة فى الهواء
 
4- ضرورة توافر المظهر المناسب والشروط الصحية للبائعين
 
5- ضرورة التأكد من سلامة الحلوى خلال شرائها وتكون طازجة ولينة باللون المشرق
 
6- يجب أن تكون الحلوى مغلفة تغليف محكم حتى لا تكون معرضة للتلوث
 
7- يجب عدم شراء الحلوى من الباعة الجائلين لكونها معرضة للأتربة والجراثيم
 
8- ضرورة وجود تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية واسم المنتج واسم وعنوان المصنع
 

الاقصر

اخبار الاقصر

حلوى المولد النبوى الشريف

وزارة التموين والتجارة الداخلية

نصائح شراء حلوى المولد

المولد النبوى الشريف

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