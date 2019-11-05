4 حالات حددها القانون لضبط المتهم متلبسًا بجريمته

كتب أحمد عبد الهادى

يتسأل الآلاف يوميا من المواطنين عن نصوص القانون، ما يجعلهم يتعرضون للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.

- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها

- مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.

- تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".

- مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".