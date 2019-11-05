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وزارة الاتصالات: زيادة عدد خطوط المحمول 750 ألف خط فى 7 شهور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:01 م
وزارة الاتصالات: زيادة عدد خطوط المحمول 750 ألف خط فى 7 شهور هاتف محمول
كتبت هبة السيد

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عاودت أعداد خطوط المحمول فى مصر ارتفاعها خلال شهر يوليو الماضى، وبلغت 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 93.99 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة نمو شهرى 0.58%، ومقابل 96.36 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018، بنسبة انخفاض سنوى 1.9%، لتنخفض بذلك نسبة انتشار المحمول إلى 95.31% خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بنسبة 105.16 خلال الشهر المماثل من العام الماضى، ومقارنة بنسبة 94.91% فى الشهر السابق له.
 
وبذلك ارتفع أعداد خطوط المحمول نحو 750 ألف خط خلال 7 شهور، لتزداد من 93.78 مليون خط إلى 94.53 مليون خط. 
 
 
 

خطوط المحمول

وزارة الاتصالات

هواتف ذكية

مشتركي المحمول

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