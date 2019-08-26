روسيا تنفى تسلم إشارات من واشنطن بشأن مصير معاهدة "ستارت-3" لتقليص الأسلحة

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نفت الرئاسة الروسية، أن تكون قد تلقت إشارات من واشنطن بشأن مستقبل معاهدة (ستارت-3) لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، "فى الحوار الذى يجرى مع الجانب الأمريكي، لم نتلق أى إشارات من واشنطن بشأن الاستعداد أو عدم الاستعداد لإجراء محادثة حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت".

وأضاف "أن الرئيس الروسى، خلال لقائه الأخير مع الرئيس ترامب، قال إننا بحاجة إلى التحدث حول هذا الموضوع ومناقشته، ولكننا لم نتلق أى إشارات"، موضحا أن العواقب ستكون كارثية على الاستقرار الاستراتيجى فى حال عدم تمديد هذه المعاهدة.

معاهدة (ستارت-3) وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن طريق الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الروسى مدفيديف فى 8 أبريل 2010 فى براج، لتحل محل المعاهدة القديمة التى انتهت صلاحيتها فى ديسمبر عام 2009.