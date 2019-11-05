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مصر تصدر 131 ألف طن فول سودانى وفاصوليا بقيمة 142 مليون دولار

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:00 ص
مصر تصدر 131 ألف طن فول سودانى وفاصوليا بقيمة 142 مليون دولار صادرات_أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن تصدير 131 ألف طن فاصولياء جافة وفول سودانى، بقيمة 142.3 مليون دولار، وذلك خلال الموسم التصديرى 2018-2019 .
 
وبلغت إجمالى الصادرات الزراعية للموسم  التصديرى 2018-2019 ، 4.3 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .
 
وبحسب بيانات المجلس فإن صادرات الفاصولياء الجافة خلال الموسم التصديرى بلغت 91.15 ألف طن تمثل 2% من كمية الصادرات ، وبقيمة 78 مليون دولار  تمثل 3% من قيمة الصادرات .
 
كما بلغت صادرات الفول السودانى 40 ألف طن تمثل 1% من كمية الصادرات، وبقيمة 64.2 مليون دولار، تمثل 3% من قيمة الصادرات .
 
مما يذكر أن جهود المجلس التصديرى نجحت فى زيادة الصادرات، نتيجة فتح أسواق تصديرية جديدة .

الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

صادرات الفاصولياء

صادرات الفول السوداني

الفاصوليا الجافه

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