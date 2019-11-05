مصر تصدر 131 ألف طن فول سودانى وفاصوليا بقيمة 142 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن تصدير 131 ألف طن فاصولياء جافة وفول سودانى، بقيمة 142.3 مليون دولار، وذلك خلال الموسم التصديرى 2018-2019 .

وبلغت إجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، 4.3 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .

وبحسب بيانات المجلس فإن صادرات الفاصولياء الجافة خلال الموسم التصديرى بلغت 91.15 ألف طن تمثل 2% من كمية الصادرات ، وبقيمة 78 مليون دولار تمثل 3% من قيمة الصادرات .

كما بلغت صادرات الفول السودانى 40 ألف طن تمثل 1% من كمية الصادرات، وبقيمة 64.2 مليون دولار، تمثل 3% من قيمة الصادرات .

مما يذكر أن جهود المجلس التصديرى نجحت فى زيادة الصادرات، نتيجة فتح أسواق تصديرية جديدة .