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مدير تعليم الإسماعيلية يُحيل واقعة "القمامة" بمدرسة للتحقيق ويكلف مديرًا جديد للمدرسة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:30 م
مدير تعليم الإسماعيلية يُحيل واقعة "القمامة" بمدرسة للتحقيق ويكلف مديرًا جديد للمدرسة القاء الأطفال للقمامة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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 أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قرار الي مدير إدارة شمال الإسماعيلية بتكليف مدير جديد لمدرسة الشهيد عمرو وهيب للتعليم الأساسي ،مع إحالة واقعه إلقاء بعض طلاب المرحلة الإبتدائية القمامة أمام المدرسة، إلى التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان الدكتور خالد خلف، قد تواصل تليفونيا مع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية بخصوص هذا الواقعه حيث تم احاطته بما تم اتخاذه من إجراءات علي أن يتم عرض تقرير بالواقعه متضمنا نتائج التحقيقات.

جدير بالذكر أن مدير المديرية قد أصدر أمر فوريًا عقب إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المتابعة بالمديرية حيث قامت اللجنة بتفقد المدرسة ومكان الواقعه والتأكد من صحتها حيث رفعت اللجنة تقرير إلي وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي نفس السياق يشدد الدكتور خالد خلف وكيل الوزاره علي جميع مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمة بضرورة توفير مناخ تربوى سليم للطلاب أثناء اليوم الدراسي وعدم تكليف الطلاب باي مهام ليست من اختصاصهم وانه سيتخذ إجراءات رادعه فى حالة  مخالفة ذلك.

 


تعليم الاسماعيليه

اخبار الاسماعيلية

الدكتور خالد خلف

طلاب يلقون القمامه أمام المدرسة

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