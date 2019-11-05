مؤشر نيكى يقفز لأعلى مستوى فى 13 شهرا

طوكيو (رويترز)

قفز المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى فى 13 شهرا اليوم الثلاثاء، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة إذ تلقت معنويات المستثمرين على دفعة مع اقتراب مفاوضين تجاريين أمريكيين وصينيين أكثر من إبرام اتفاق تجارى وأداء إيجابى لأسهم وول ستريت.

وساهمت مشتريات واسعة النطاق فى صعود نيكى 1.8% في المئة ليصل إلى 23251.99 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبرمن العام الماضي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 في المئة مسجلا 1694.16 نقطة وهو أفضل مستوى إغلاق فيما يزيد عن عام.

وأمس الاثنين، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت علي مستويات قياسية مرتفعة مع تنامي مؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة والصين من هدنة في الحرب التجارية بينهما وتفاؤل بأن يدعم النمو القوي الذي يقوده المستهلكون الاقتصاد الأمريكي.

وقادت الأسهم التي لها صلة بالصين وأشباه الموصلات الاتجاه الصعودي اليوم.

وارتفع سهم كوماتسو لإنتاج معدات البناء 5.4 بالمئة وصعد سهم هيتاشي كونستراكشون 5.1 بالمئة بينما زاد سهم كوبي ستيل 2.8 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 2.4 بالمئة وكان ثاني أكثر الأسهم تداولا على المنصة الرئيسية لبورصة طوكيو.

ويوم الجمعة، قالت شركة الاستثمار العملاقة إنها ستجني مكاسب بقيمة 277 مليار ين (2.5 مليار دولار) في الربع الثاني بعد أن سجلت مجموعة علي بابا القابضة التي تملك فيها حصة ضمن محفظتها مكاسب قياسية بقيمة 9.7 مليار دولار مرتبطة بحصتها في أنت فايننشال.