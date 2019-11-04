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بورصة طوكيو مغلقة فى عطلة وتستأنف نشاطها غدا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:45 ص
بورصة طوكيو مغلقة فى عطلة وتستأنف نشاطها غدا بورصة طوكيو
طوكيو (رويترز)

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بورصة طوكيو للأوراق المالية، مغلقة اليوم الاثنين فى عطلة وتستأنف نشاطها كالمعتاد غدا الثلاثاء.

 

 


بورصة طوكيو

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