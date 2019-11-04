الرئيسية اقتصاد وبورصة بورصة طوكيو مغلقة فى عطلة وتستأنف نشاطها غدا الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:45 ص بورصة طوكيو طوكيو (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بورصة طوكيو للأوراق المالية، مغلقة اليوم الاثنين فى عطلة وتستأنف نشاطها كالمعتاد غدا الثلاثاء. بورصة طوكيو اليابان اقتصاد اليابان بورصة نيكى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة نيكى ينخفض 0.86% فى بداية التعامل بطوكيو الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:14 ص نيكى يصعد بعد خفض المركزى الأمريكى سعر الفائدة الخميس، 31 أكتوبر 2019 10:08 ص نيكى ينخفض 0.09% فى بداية التعامل فى طوكيو الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 02:28 ص مؤشر نيكى يصعد لأعلى مستوى فى عام مع إقبال المستثمرين على الأسهم العالمية الإثنين، 28 أكتوبر 2019 11:39 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة فالفيردى يفشل فى فك شفرة 9 أزمات مع برشلونة وست بروميتش ضيفا على ستوك سيتى فى لقاء استعادة الصدارة إنقاذ حيوانات الكوالا من حرائق الغابات فى أستراليا مش دايماً أزمة قلبية.. 3 أسباب أخرى لألم الصدر سارق يعيد "كمنجة" تاريخية قيمتها 250 ألف لمالكها ويعتذر له.. ضميره صحى الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تستهدف السيدات فوق 18 عاما "التعليم" تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين كيف تتصرف فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية طفلك؟ إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل المزيد من Trending Plus
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