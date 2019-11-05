غلق المقاهى والبلاى ستيشن بالزقازيق للتصدى لظاهرة تسرب الطلاب من المدارس

الشرقية - إيمان مهنى

قاد اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برفقته الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز لإغلاق الكافيهات ومحلات الـ" بلايستيشن" غير المرخصة المتواجدة أمام المدارس أو بمحيطها، وذلك لمنع دخول الطلاب فيها والهروب من اليوم الدراسى.

وأكد اللواء ضياء الدين أبو العزم، أنه سيتم المتابعة بصفة مستمرة على جميع الكافيهات للحد من هذه الظاهرة وغلق غير المرخص والمخالف منها حفاظاً على أبنائنا الطلاب.

يذكر أنه نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، قرار غلق لـ 151 مقهى وكافتيريا، ذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، اللذان شنا حملات موسعة لتنفيذ قرارات الغلق للمحال التجارية والمقاهى والكافتيريات غير المرخصة وإزالة الإشغالات وتعديات أصحاب المقاهى على الشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.



رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع الحملة أثناء غلق المقاهى



رئيس مركز ومدينة الزقازيق أثناء متابعته غلق المقاهى