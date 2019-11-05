سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. ولى العهد السعودى: اتفاق الرياض سيفتح آفاق الحل السياسى فى اليمن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:56 م
صور.. ولى العهد السعودى: اتفاق الرياض سيفتح آفاق الحل السياسى فى اليمن اتفاق الرياض
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن، ورأب الصدع بين الأطراف اليمنية.

وأضاف ولى العهد السعودى، خلال مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور الرئيس اليمنى عبدربه هادى، وولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد، بالعاصمة السعودية الرياض، أن الهدف من الاتفاق هو نصرة الشعب اليمنى ومواجهة التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية.

وتعهد بن سلمان، بمواصلة السعى لتحقيق تطلعات الشعب اليمنى والوصول إلى حل سياسى، مضيفا: " اتفاق الرياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسى المنشود ".

اتفاق الرياض (1)
 
اتفاق الرياض (2)
 
اتفاق الرياض (3)
 
اتفاق الرياض (4)

اليمن

اتفاق الرياض

السعودية

ولى عهد السعودية

محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور ولى العهد السعودى ورئيس اليمن ومحمد بن زايد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:50 م

المجلس الانتقالى باليمن: اتفاق الرياض يمكننا من تحقيق النصر ضد تمدد إيران

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:03 م

الرئيس اليمنى: اتفاق الرياض يعزز وحدة الصف الوطنى وإنهاء انقلاب الحوثيين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:05 م

ترحيب يمنى باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى.. التوقيع غدا برعاية الملك سلمان ومحمد بن زايد.. الاتفاق ينسف محاولات إشعال الفتن وينتصر لليمنيين ويوحد صفوفهم.. حكومة اليمن: نثمن جهود المملكة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة