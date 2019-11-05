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المجلس الانتقالى باليمن: اتفاق الرياض يمكننا من تحقيق النصر ضد تمدد إيران

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:03 م
المجلس الانتقالى باليمن: اتفاق الرياض يمكننا من تحقيق النصر ضد تمدد إيران الحكومة اليمنية
كتب سمير حسنى

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أكد المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، ثقته المطلقة بالقيادة السعودية، وتعهد بتوجيه الجهود العسكرية من اليوم نحو صنعاء لمحاربة جماعة "الحوثى".

وقال المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، فى تصريحات على هامش توقيع اتفق الرياض مع الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة العربية: " اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيرانى ".

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيرانى فى اليمن، وبالتزامن تواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، فى إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية فى عدن لتأمين العاصمة المؤقتة، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.


اليمن

اتفاق الرياض

الحكومة اليمنية

المجلس الانتقالي فى اليمن

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