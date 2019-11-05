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صور.. محافظة الجيزة تبدأ إزالة عقار الدقى المائل بعد إخلائه من السكان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:31 م
صور.. محافظة الجيزة تبدأ إزالة عقار الدقى المائل بعد إخلائه من السكان بدء إزالة عقار الدقى المائل بعد اخلاء السكان
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة عقار الدقى المائل بشارع التحرير، وذلك بعد إخلاء العقار من السكان ونقل أمتعتهم.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد العقار المائل بشارع التحرير بحى الدقى والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء فى أعمال الإزالة.
 
والتقى راشد بعدد من السكان حيث أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناء على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك لثبوت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم .
 
كما أكد لهم أن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تميز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الاهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار.
 
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عقار الدقي المائل

عقار الدقي

عقار مائل

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