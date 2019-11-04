محافظ الجيزة: 375 مليون جنيه لتحسين الطرق والإنارة وبرامج البيئة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يجرى العمل على تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة، التى من شأنها تفتيت أى تكدسات أو اختناقات مرورية.

وأشار راشد، خلال جولة مفاجئة بصحبة وزير التنمية المحلية على عدد من شوارع المحافظة، إلى أنه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات، حتى شارع عثمان محرم، باعتباره أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع فى المنطقة من طريق المريوطية، حتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر.

وأوضح راشد أن المحافظة تنفذ حاليا أعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق احياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة تساهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية.



كما أكد محافظ الجيزة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أنه تم تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة حيث تم تخصيص 119 مليون جنيه لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة.

وأوضح أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وانارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.