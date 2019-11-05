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صور.. تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:00 ص
صور.. تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح
مطروح حسن مشالى

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نجحت الأجهزة المعنية بالدولة، ومركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالتعاون مع المشاريع والمنظمات الدولية المانحة، خلال العقود الماضية، فى تنمية عدد كبير من الوديان وحفر أكثر من 10 آلاف بئر بالإضافة إلى تطهير ورفع كفاءة أكثر من 800 بئر رومانى قديم، بسعات كبيرة منتشرة فى الصحراء، كانت تستخدم خلال العصر الرومانى فى حصاد وتخزين مياه الأمطار.

 وشهدت السنوات الأخيرة، اهتماماً كبيراً بإنشاء مئات السدود بالوديان لحجز مياه الأمطار وتخفيف سرعة انجرافها نحو البحر واستغلالها فى زراعة أكثر من 150 ألف فدان.

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  وتسعى الدولة، من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات الدولية، إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، التى تتساقط بكميات كبيرة خلال فصلى الخريف والشتاء، وحصادها من خلال احتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات وآبار النشو، لاستخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الماشية، من خلال تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء بالتعاون ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة. 

 أكد الدكتور محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، أن عملية التنمية تزيد من الرقعة الزراعية، فى نفس الوقت الذى يتم فيه خلق فرص عمل للشباب، الذى بدأ يهجر المناطق الصحراوية ويهجر الزراعة بسبب قلة المياه، كما يتم زيادة عملية التوطين.

 وأضاف "الأمير" بأن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة باستصلاح وتنمية الوديان، طبقاً للخطط السنوية والميزانيات الخاصة بها، كما عقدت اللجنة التنسيقية بمراكز الدعم الفنى والإرشادى بالمركز، اجتماعا، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة تنفيذ الخطة الجدية والبدء فى نشاط الممارسات الزراعية وكذلك مناقشة استمارات الحصر للمناطق المستهدفة بالمراكز المختلفة، مع عرض خطة الآبار الرومانية وكذلك خطة الإكساد.

الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (1)

 وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بأنه قبل بداية تنمية الوديان يتم عمل دراسة للمناسيب الأرضية، بعدها تبدأ أعمال التسوية من بداية الوادى، وتقسيم الوادى إلى مساحات بمستويات مدرجة، يفصل كل مستوى سد يتم إنشائه بعرض الوادى، ويتم عمل فتحة بمنتصف السد "مفيض" يسمح بمرور المياه الزائدة عن الحاجة إلى المساحات والسدود التالية، وحتى نهاية الوادى، وبذلك يكون تم حصاد كميات كافية للزراعة من مياه الأمطار، قبل ذهاب الفائض إلى البحر.

الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (2)

كما أن النوع الثانى من حصاد مياه الأمطار، هو حفر الآبار والخزانات لتجميع وتخزين المياه، والبئر النشو يتم حفره بسعة من 100 إلى 150 مترا مكعبا، ويكون موقعه فى اتجاه الميل ومجرى المطر، ويتكلف إنشاء البئر الواحد من 22 إلى 25 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الآبار الرومانية التى حفرها الرومان قديما تتراوح سعتها بين 1000 و5000 متر مكعب، ولكن حاليا يتم إنشاء الآبار بسعات أقل، من أجل القدرة على الوفاء باحتياجات أكبر عدد ممكن من البدو من سكان الصحراء، من خلال عمل عدد أكبر من الآبار الصغيرة فى مناطق كثيرة لتوطين البدو وتوفير احتياجات أهالى كل منطقة، ويتم تخزين المياه لاستخدامها فى الشرب ولتربية الحيوانات خلال الفترات التى لا يسق فيها المطر، وعند وجود عدد أكبر من الآبار يمكن استخدام المياه المخزنة، فى الرى التكميلى للزراعات فى الأوقات التى لا تسقط فيها الأمطار.

وصرح الدكتور حمدى عبد العزيز المدير التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل وتنمية الوديان بمحافظة مطروح، بأنه تم الانتهاء من أعمال التجوير الخاصة لزراعات الشتلات للتين والزيتون بوادى المهلب بمركز الدعم الفنى والإرشادى بمرسى مطروح والممول من برنامج التنمية الريفية بالاتحاد الأوروبي.

الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (3)

وشهد وادى المهلب غربى مرسى مطروح، إنشاء 10 سدود أسمنتية لحصاد مياه الأمطار، عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وبتمويل من الاتحاد الأوربى والمقرر زراعته مع موجه سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتنمية الوديان بالمحافظة، حيث تعتمد محافظة مطروح، فى زراعتها بالكامل على الرى بمياه المطر لزراعة القمح والشعير، خلال فصل الشتاء، كما يتم التين والزيتون وهى من أشهر الأنواع التى تتحمل الظروف الصحراوية وقلة الأمطار.

الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (4)

على جانب آخر، نجحت الدولة فى الاتفاق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " ايفاد" التابع للأمم المتحدة، لدعم مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة، بمبلغ 61 مليون دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى المجال الزراعى والاستفادة من مياه الأمطار، بدلا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وحصادها، وإنشاء آبار نشو وتحسين المراعى والزراعات الموسمية للشعير وتنمية الوديان والثروة الحيوانية وتنمية المرأة، وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة، ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين دخلها وإنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية ومدارس وغيرها بالمناطق المحرومة.

 
الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (5)
 

 

الإعداد لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الوديان وحصاد الأمطار بمطروح (7)
 

 


محافظة مطروح

تنمية الوديان

حصاد مياه الامطار

مركز بحوث الصحراء

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