رئيس مدينة مطروح: متابعة مستمرة وتطهير مخرات السيول القريبة من المساكن

أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه يتم متابعة مخرات ومجاري السيول القريبة من التجمعات السكنية فى محيظ المدينة بشكل مستمر، مع إزالة أية تعديات أو معوقات تؤثر على مجرى السيول.

وأضاف رئيس المدينة، أنه خلال اليومين الماضيين، تم فتح مجرى السيل بمنطقة الكيلو 7 ، لإبعاد مسار المياه عن المنطقة السكنية بحى الشروق، حفاظا على العمارات والمنازل والمنطقة السكنية، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وتابع، تم مراجعة مجرى السيل بمنطقة الكيلو 7 وفتح مجرى للسيل لضمان عدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل والعمارات السكنية، مع إزالة كل ما يعيق جريان مياه الأمطار، حفاظا علي أرواح المواطنين، خاصة أن المنطقة تأثرت بتجمعات مياه الأمطار التي ضربت المدينة خلال الفترة الماضية.

كما يتم متابعة مخرات السيول بالوديان القريبة من منطقة مساكن الكيلو 4، والتى تم ترميم سدودها الجانبية وتطهير مجرى السيل بهذه الوديان خلال الفترة الماضية.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت خلال موجة سقوط الأمطار الأخيرة، حدوث تجمعات لمياه الأمطار في عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بكميات كبيرة، بسبب غزارة الأمطار، ونجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة في إزالة تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق، بمشاركة الأجهزة المعنية تحت اشراف المحاسب محمد ابو غنية السكرتير العام للمحافظة.