سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "صحة الشرقية": تطعيم 33 ألف طالب بمدارس بلبيس ضد الالتهاب السحائى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:06 م
صور.. "صحة الشرقية": تطعيم 33 ألف طالب بمدارس بلبيس ضد الالتهاب السحائى جولة وكيل وزارة الصحة على المدارس
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الإدارة الصحية ببلبيس قامت بتطعيم 33 ألف 300 طالب بالتطعيم الثنائى، وتطعيم 25 ألف 963 طالبا بالتطعيم السحائي بمدارس حتي الآن .

 

جاء ذلك خلال جولة مرور علي مختلف المدارس بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة التطعيمات الروتينية لطلبة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة والاطمئنان علي الصحة العامة لهم والإجراءات الوقائية المتبعة بالمدارس حيث تفقد مدرسة الرسالة الخاصة للغات، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، ومدرسة هوريزون الخاصة للغات، في حضور محمد علي متولي مدير عام الإدارة التعليمية ببلبيس، مصطفي عبدالسلام وكيل الإدارة التعليمية، الدكتور حمد فاروق مدير الوقائي،  الدكتورة هبه حسين مدير الترصد، محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بالمديرية، الدكتورة  دعاء فايق مدير الإدارة الصحية ببلبيس ، كما تفقد وكيل الوزارة العيادات الطبية ، والمعامل التعليمية.

 

وتحدث وكيل الوزارة إلي طلبة المدارس وتم التأكد من تطعيم الصف الأول بالمراحل المختلفة "الابتدائي ، والإعدادي ، والثانوي" بالتطعيم السحائي ، وطلبة الصف الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي ، الاطمئنان علي النظافة العامة للمدارس واستيفاء الاشتراطات الصحية ، وسلامة مصادر المياه بها ، وعدم تواجد باعة جائلين بمحيط المدارس .

 

- جولة وكيل الوزارة (1)
- جولة وكيل الوزارة 

 

- جولة وكيل الوزارة (2)
- جولة وكيل الوزارة 

 

- جولة وكيل الوزارة (3)
- جولة وكيل الوزارة 

الالتهاب السحائى

الشرقية

تعليم الشرقية

صحة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة