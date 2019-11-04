صور.. "صحة الشرقية": تطعيم 33 ألف طالب بمدارس بلبيس ضد الالتهاب السحائى

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الإدارة الصحية ببلبيس قامت بتطعيم 33 ألف 300 طالب بالتطعيم الثنائى، وتطعيم 25 ألف 963 طالبا بالتطعيم السحائي بمدارس حتي الآن .

جاء ذلك خلال جولة مرور علي مختلف المدارس بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة التطعيمات الروتينية لطلبة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة والاطمئنان علي الصحة العامة لهم والإجراءات الوقائية المتبعة بالمدارس حيث تفقد مدرسة الرسالة الخاصة للغات، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، ومدرسة هوريزون الخاصة للغات، في حضور محمد علي متولي مدير عام الإدارة التعليمية ببلبيس، مصطفي عبدالسلام وكيل الإدارة التعليمية، الدكتور حمد فاروق مدير الوقائي، الدكتورة هبه حسين مدير الترصد، محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بالمديرية، الدكتورة دعاء فايق مدير الإدارة الصحية ببلبيس ، كما تفقد وكيل الوزارة العيادات الطبية ، والمعامل التعليمية.

وتحدث وكيل الوزارة إلي طلبة المدارس وتم التأكد من تطعيم الصف الأول بالمراحل المختلفة "الابتدائي ، والإعدادي ، والثانوي" بالتطعيم السحائي ، وطلبة الصف الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي ، الاطمئنان علي النظافة العامة للمدارس واستيفاء الاشتراطات الصحية ، وسلامة مصادر المياه بها ، وعدم تواجد باعة جائلين بمحيط المدارس .



- جولة وكيل الوزارة



- جولة وكيل الوزارة