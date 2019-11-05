صور.. السعودية والإمارات تبحثان تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الثلاثاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية - الذي يزور الرياض حاليا- تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمن واستقرار اليمن.

وفي السياق، التقى ولي العهد السعودي، اليوم، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، كل على حدة، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمن الأمير محمد بن سلمان الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال ولي العهد السعودي - في الكلمة الافتتاحية خلال التوقيع - "إن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"، متمنيًا أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن.

وأضاف: "أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد، فشغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية"، مشيدًا بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض.. قائلًا: "إن الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".