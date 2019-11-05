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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-11-2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:16 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-11-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-11-2019، استقرارا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.09جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 16.06 جنيه للشراء.

 16.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.


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