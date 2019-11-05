رئيس ليتوانيا يحذر من بدء العمل بمحطة طاقة نووية فى بيلاروسيا

ا ش ا

حذر رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا من أن محطة طاقة نووية من المزمع أن يبدأ العمل بها في بيلاروسيا تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة والأمن في الدول المجاروة في الإقليم.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء عن ناوسيدا قوله إن المحطة تشكل خطرًا؛ نظرًا لمعايير السلامة غير الكافية بها.

وأشار إلى أن بناء محطة (أسترافيتس) النووية على بعد 40 كيلو مترًا من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا شهد عددًا من الحوادث كسرقة مواد البناء وسوء معاملة العمال.

ودعا ناوسيدا - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو - الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالضغط على بيلاروسيا لمراجعة المشاكل الأمنية قبل بداية تشغيل المحطة في يناير المقبل.

وأغلقت ليتوانيا محطة الطاقة النووية الوحيدة لديها في عام 2009 ومنعت شراء الطاقة من بيلاروسيا.