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رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية تتلقى 700ألف شكوى سنويا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:49 م
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية تتلقى 700ألف شكوى سنويا ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد
كتب محمد صبحى

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قال اللواء أركان حرب هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية تعمل وفقا لاستراتيجية واضحة خلال الفترة الحالية تتمثل فى مكافحة الفساد ومنع الفساد من المنبع.
 
 
وأضاف زعلوك خلال كلمته بندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى فى جامعة القاهرة، أن الرقابة الإدارية تتلقى سنويا ما يزيد عن 700 ألف شكوى ولكن مع فحصها يتبين أن حوالى 85% شكاوى كيدية.
 
 
وتابع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نتعرض لحملة إعلامية شرسة تستهدف زعزعة استقرار مصر والقيادة السياسية من خلال الشائعات.
 
 
وأكد زعلوك أنه لا يوجد مسئول كبير على الحساب فى مصر، متابعا:"نعيش فى مصر حاليا العصر الذهبى لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس السيسى".
 
 
كما عرض فيلم تسجيلى عن مراحل ضبط مسئولين فى الدولة فى قضايا فساد ورشوة ومنها محافظ المنوفية السابق.

 


جامعه القاهره

الرقابه الإدارية

محمد عثمان الخشت

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