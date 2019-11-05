سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس "النواب اللبنانى": أدعم الحراك الشعبى فى مطالبه باستثناء قطع الطرق

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:37 م
رئيس "النواب اللبنانى": أدعم الحراك الشعبى فى مطالبه باستثناء قطع الطرق البرلمان اللبنانى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن تأييده لكافة المطالب التي رفعها المتظاهرون والمحتجون في "الحراك الشعبي" الذي يشهده لبنان حاليا.. مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يرفض أسلوب قطع الطرق وإعاقة حركة السير الذي يلجأ إليه المتظاهرون، وكذلك ترديد الشتائم والإهانات.
 
وأشار بري - في تصريح اليوم الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب - إلى أن البرلمان سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل في مناقشة مجموعة من مشروعات واقتراحات القوانين الإصلاحية، التي تتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وضمان الشيخوخة.
 
ولفت إلى وجود عدد آخر من اقتراحات القوانين المهمة المقدمة بأكثر من صيغة للقانون الواحد، وتتعلق برفع السرية المصرفية عن كبار مسئولي الدولة، وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة، وسيتم إحالتها ابتداء من الغد إلى اللجان النيابية المشتركة للإسراع في حسمها، وعقد جلسات مكثفة حتى إنجازها.
 
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

مجلس النواب اللبناني

لبنان

نبيه بري

المتظاهرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية اللبنانى ومسئول أممى يؤكدان ضرورة التغييرات الإصلاحية فى لبنان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:30 م

مصرف لبنان المركزى يطلب من البنوك زيادة رأس المال

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:42 م

بيروت تتقلب على جمر الاحتجاجات.. المتظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية.. صحف لبنان ترجح عودة سعد الحريرى على رأس الحكومة والقوى السياسية ترحب.. رئيس الوزراء المستقيل يتمسك برحيل "باسيل" فى التشكيل المرتقب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:50 م

صحف لبنان ترجح عودة سعد الحريرى لرئاسة الحكومة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة