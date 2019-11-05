نائب رئيس البرلمان اللبنانى: الحريرى الأفضل لرئاسة الحكومة

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اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى أن سعد الحريرى هو المؤهل الأقوى والأفضل لتولى مسئولية رئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس النيابى نبيه برى، يؤيد إعادة تكليف الحريرى برئاسة الحكومة المرتقبة.

وقال الفرزلي - في تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إنه لا يرى أفضل من الحريري لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، لأنه الممثل الشرعي الأقوى (سياسيا) للطائفة السُنّية في لبنان.

وأضاف: "تأكيد تكليف الحريري لا يتم بطريقة عشوائية، والأمر لا يحتاج إلى تأكيد. أنا نائب، ونائب رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس نبيه بري أعطى رأيه في هذا الاتجاه".. مشددا على وجوب التعامل مع الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان بهدوء حرصا على مصير البلاد.

وأعرب الفرزلي عن يقينه من حرص الحريري على استقرار لبنان، مشيرا في ذات الوقت إلى أن عدم إطلاق عملية الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة المقبل لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، مرجعها العمل على التوصل إلى اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على المرحلة المقبلة تشكيلا وتكليفا، في ضوء ما تمر به البلاد من منعطف خطير يقتضي تحكيم العقل للوصول إلى النتائج المرجوة ولكي لا ينعكس ذلك سلبا على البلاد.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.