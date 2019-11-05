دراسة بريطانية تنسف أسطورة فوائد الأوميجا 3 لعلاج الاكتئاب والقلق

كتبت هند عادل

معتقدات خاطئة وثوابت رسخت فى عقول الكثيرين حول فوائد أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية والمكسرات فى التخلص من المزاج السيء ونوبات القلق والاكتئاب ، ولكن هناك دراسة جديدة قضت على هذه المفاهيم الخاطئة وأكدت أن لها تأثير ضئيل أو معدوم على الحد من القلق والاكتئاب.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية"، يتم الترويج لدهون أوميجا 3 عالميا لفعاليتها في تخفيف القلق والاكتئاب، لكن العلماء في جامعة إيست أنجليا البريطانية يحثون على إعادة التفكيربجدية بعد مراجعة 31 تجربة سريرية.

ووجد الباحثون أن أوميجا 3 يخفض من خطرالاكتئاب بنسبة واحد % فقط ونفس التقدير للقلق.

شملت الدراسات أكثر من 41 ألف مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأول زاد من تناول أوميجا 3 من خلال مكملات زيت السمك، وحافظ الآخرعلى مستويات الاستهلاك المعتادة، بعد فترة 24 أسبوعًا، تم تسجيل التغييرات في صحتهم العقلية إما من خلال مؤشرات "أولية" مثل تشخيص الاكتئاب أوالمؤشرات "الثانوية" مثل نوعية الحياة والإجهاد بالرعاية وإيذاء الذات بناءً على الاستبيانات.

وخلص البحث إلى أن دهون أوميجا 3 رغم أنها جيدة لصحة الشخص لم يكن لها تأثير ملموس على الاكتئاب والقلق.

دعا كبيرمؤلفي الدراسة الدكتور لي هوبر الأطباء إلى التوقف عن وصف الأطباء لدهون أوميجا 3 لمرضى الاكتئاب والقلق.

وقال الدكتور كاثرين دين، مؤلف مشارك في كلية العلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة "يمكن أن تكون الأسماك الزيتية غذاء مغذيا للغاية كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن وجدنا أنه لا توجد قيمة واضحة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت أوميجا 3 للوقاية من الاكتئاب والقلق أو معالجته، تم تمويل الدراسة من قبل منظمة الصحة العالمية ونشرت في المجلة البريطانية للطب النفسي.