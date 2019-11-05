خلى بالك.. لو صدر ضدك حكم غيابى ممكن يتنفذ فى هذه الحالة

كتبت هدى أبو بكر

من المعروف قانونا أن الحكم الغيابى يمكن المعارضة عليه ، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه ، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.

ولكن إذا لم تتم معارضته ، فإن نص المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 يقول ، أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة.

وتنص على" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي"

كما تنص المادة 468 على أنه، للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.