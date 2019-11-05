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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:40 م
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الرئيسية صحة وطب

خرافة شرب البول.. ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولته

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:30 م
خرافة شرب البول.. ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولته البول
كتب بيتر إبراهيم

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لا يوجد دليل على أن شرب البول يقدم أي فوائد صحية، كما أن معظم الناس لا يتعرضون لأضرار جسيمة من شربه، إلا أن هناك بعض المخاطر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، يجوز لأي شخص شرب البول عن طريق الصدفة أو عن قصد، ولقد استهلكت الثقافات المختلفة البول لأسباب دينية أو صحية منذ آلاف السنين .

وفي الوقت الحاضر، يقترح عدد صغير من المنظمات الصحية الدينية أو البديلة شرب البول، ةيسردون فوائد مزعومة لشرب البول، رغم مخاطره.

لماذا يشرب الناس البول؟

لقد كان البول علاجًا شعبيًا لعدة قرون، وعلى سبيل المثال ، اعتقد الرومان القدماء أن البول  يمكنه تنظيف أفواههم وتبييض أسنانهم.

في عام 1944، ادعى الطبيب الطبيعي البريطاني جون أرمسترونج أن شرب البول هو "الدواء المثالي".

في الآونة الأخيرة، ادعى دعاة الصحة الطبيعية أن هناك مجموعة واسعة من الفوائد المرتبطة بشرب البول ، بما في ذلك:

التئام الجروح في الفم

تحسين البصر

استبدال المواد الغذائية المفقودة

تعزيز الجهاز المناعي

دعم صحة الغدة الدرقية

بعض الناس يستخدمون البول كمصدر طارئ للمياه، وعلى سبيل المثال ، قد يشرب الشخص بوله بعد كارثة طبيعية أو حطام سفينة أو في أوقات أخرى عندما لا يتمكن من الوصول إلى مصدر للمياه النقية.

هل هناك أي فوائد؟

لا توجد فوائد صحية واضحة مرتبطة بشرب البول، حيث أنه "هدر"، مما يعني أنه يحتوي على أشياء لا يحتاجها الجسم أو قد تكون ضارة.

والبول هو في الغالب ماء، لكنه يحتوي على مكونات أخرى أيضًا، وتشمل:

25 جراما من اليوريا ، وهو مركب النفايات الذي يأتي من انهيار التمثيل الغذائي للبروتينات

10 جرام من الصوديوم

3 جرام من الفوسفات والأحماض العضوية الأخرى

1.5 جرام من الكرياتينين ، منتج النفايات الناتجة عن انهيار الأنسجة العضلية

1 جرام من حمض اليوريك ، وهي مادة كيميائية تم إنشاؤها عن طريق تحطيم مواد تسمى البيورينات في الغذاء

40-80 ملليجرام من البروتينات ، مثل الألبومين

وجد الباحثون أيضًا كميات صغيرة جدًا من الهرمونات والفيتامينات والأجسام المضادة في البول، ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن هذه المكونات موجودة بكميات كبيرة بما يكفي لتحسين الصحة.

مخاطر شرب البول
 

ـ الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للملوثات والمشاكل الصحية المتعلقة بتناول البول.

ـ شرب البول ، وخاصة على أساس مستمر ، يشكل بعض المخاطر الصحية، تشمل:

ـعدوى

البول ليس معقمًا عندما يترك الكلى ، ويجب أن يمر عبر مجرى البول ويتلامس مع الجلد، وتوجد البكتيريا في البول ، حتى في الأشخاص الأصحاء دون إصابات.

شرب بول شخص آخر قد يعرض الشخص لأمراض عديدة.

على الرغم من أن البول يحتوي على أجسام مضادة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على بكتيريا، ووجدت دراسة شملت 100 طفل مجموعة من البكتيريا ، بما في ذلك السلالات المقاومة للمضادات الحيوية ، في بولهم. وشملت هذه البكتيريا:

السالمونيلا

الزائفة

الشيجلا

الإشريكية القولونية

المكورات العنقودية

وفي حين أن البكتيريا لن تسبب العدوى في جميع الأشخاص الذين يستهلكونها في البول ، فإنها تزيد من خطر الإصابة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي والأطفال الصغار قد يكونون ضعفاء بشكل خاص.

مخاطر أخرى
 

بعض المخاطر الأخرى لشرب البول تشمل:

التعرض للمواد الكيميائية الخطرة في البول ، مثل كميات ضئيلة من الأدوية.

تأخر العلاج الطبي ، إذا كان الشخص يعتقد أن البول يمكنه علاج مرضه

تهيج وحرق الجروح في الفم أو الحلق

 


البول

اضرار البول

فوائد البول

العلاج بالبول

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