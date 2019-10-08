لونه وريحته.. 4 علامات يكشفها بولك عن صحتك

كتبت فاطمة خليل

التبول من العمليات الطبيعية والحيوية التى يقوم بها جسمك، وقد يكشف بولك الكثير عن حالتك الصحية من تغير لونه أو رائحته وكذلك علامات أخرى يكشف من خلالها البول عن صحتك، وفقاً لموقع Doctor.

رائحة البول



يمكن أن يختلف اللون تبعًا للوقت من اليوم ومستويات الترطيب وشرب الماء لديك، ولكن يجب أن يكون البول الصحي ما بين الأصفر الباهت والذهبي، مع رائحة ضئيلة أو معدومة.

ورائحة البول الكريهة قد تشير إلى عدوى التهاب المسالك البولية أو الناسور أو مرض السكرى أو قد تكون نتيجة الجفاف وقلة شرب الماء أو بسبب بعض الأطعمة والمشروبات.

لون البول



لون البول هو واحد من أكثر الأشياء التي يجب البحث عنها، للكشف عن صحتك، واللون الأحمر للبول يدل على وجود دم أو نزيف، وهذا قد يكون علامة على السرطان ويحتاج إلى تقييم عاجل من قبل أخصائي المسالك البولية، ومع ذلك انتبه إلى الطعام الذى تناولته، فربما يكون تناولك للبنجر السبب وراء لون البول الأحمر.

ألم عند التبول



إذا شعرت بالألم عند التبول، وكانت الرائحة سيئة، والبول غائمًا أو غامقًا، فقد تكون هناك عدوى بالبول، وقد تحتاج إلى فحص طبى.

زيادة وتيرة البول



إذا كنت تتبول بكثرة وبكميات كبيرة ولكنك لا تشرب الكثير من الماء، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في السيطرة على السكر- لذا قم بفحصه من قبل طبيبك.