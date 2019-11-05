حب الأم لأطفالها يقلل من خطر إصابتهم بالسمنة المفرطة فى شهورهم الأولى

كتبت هند عادل

حب الأم وحنانها على أطفالها يعد جرعة مناعة زائدة ضد أى مرض قد يهاجم الطفل، وكشفت دراسة بحثية أن حب الأم يقلل من مخاطر السمنة، فالأطفال الذين تعاملهم أمهاتهم بدفء وحساسة أثناء اللعب معهم يكونوا أقل عرضة لزيادة الوزن.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تابع الباحثون في جامعة بوفالو بنيويورك 172 أسرة تواجه بالفعل عوامل خطر كبيرة لسمنة أطفالهم، وشملت هذه الدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض لكنهم وجدوا أن الأمهات اللواتي كن لطيفات ودافئات مع أطفالهن أثناء اللعب كانوا أقل عرضة للإنجاب بأطفال يعانون من السمنة المفرطة مقارنة بالأمهات القاسيات العدائيات.

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين تكون أمهاتهم دافئين ولطيفين بهم أقل عرضة لخطر السمنة في الأشهر الأولى من حياتهم، وعوامل الخطر للسمنة كثيرة ومتنوعة ودورها قبل أن نولد، من بين عوامل الخطر هذه التوتر والفقر ، لذا درس الباحثون في جامعة بوفالو ما إذا كان سلوك الأم يمكن أن يعوض مخاطر السمنة لدى رضيعها.

عندما تحدثت الأمهات بشكل إيجابي وبألوان دافئة مع أطفالهن أثناء اللعب ، أوضحت أنماط زيادة الوزن لدى الأطفال الرضع أنهم أقل عرضة للسمنة.

على العكس من ذلك ، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تحدثت أمهاتهم بألوان قاسية وتصرفوا بمستويات منخفضة من العداء تجاههم أظهروا علامات على أنهم سوف يكتسبون وزنًا غير صحي.