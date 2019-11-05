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حبس مسئول مخزن سلع تموينية متورط فى حيازة "لحوم فاسدة" فى الساحل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص
حبس مسئول مخزن سلع تموينية متورط فى حيازة "لحوم فاسدة" فى الساحل لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الساحل، حبس مدير مخزن سلع غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه وبحوزته 1,500 طن فول، وكمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، قبل ترويجها بين المواطنين فى الساحل، حيث وجهت له عقوبة الغش التجاري وترويج سلع فاسدة.

وأمرت بإرسال عينات من السلع الغذائية المضبوطة للطب البيطرى، وإعداد تقرير عن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمباحث التموين، معلومات تفيد بقيام مسئول مخزن سلع تموينية، بتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبتفتيش المخزن تم ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته (78 كيلو مقطعات "لحوم - كبده " – 1,500 طن فول) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


سلع تموينية

مجهولة المصدر

منتهية الصلاحية

قسم الساحل

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