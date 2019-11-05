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"جواز العصمة بيد المرأة" تريند يتصدر تويتر بالسعودية.. اعرف القصة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:43 م
"جواز العصمة بيد المرأة" تريند يتصدر تويتر بالسعودية.. اعرف القصة السعودية
كتب- هاشم الفخرانى

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حالة من الجدل أثارها الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، بالمملكة العربية السعودية بعد حديثه عن لا مانع من أن تكون عصمة الزواج فى يد الزوجة، ما أدى إلى تصدر هاشتاج #جواز_العصمة_بيد_المرأة، تريند تويتر بالمملكة .

تفاصيل "التريند" حينما أكد المنيع أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، وأنه إذا اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه، فهو جائز، حيث أن المسلمين على شروطهم.

وكانت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى السعودي، طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، قائلةً: الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن وزارة العدل أصدرت تعميما إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، من بوابتها الإلكترونية.


السعودية

المملكة

العصمة

الرياض

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