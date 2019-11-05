جائزة الشارقة للاتصال الحكومى تتوسع عالميا وتستحدث 8 فئات جديدة

الشارقة (أ ش أ)

كشف المركز الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة عن توسيع نطاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومى عالمياً واستحداث 8 فئات جديدة إضافة إلى تطوير بعض الفئات المعتمدة فى الدورة السابقة.

وأعلن المركز عن فتح باب التسجيل فى الدورة السابعة من الجائزة ابتداء من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في 16 فئة تتوزع جغرافياً على إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، والمنطقة العربية، والعالم على أن تكون متاحة للتجارب المتميزة في الاتصال الحكومي، وبعد اختيار لجنة التحكيم الجهات المرشحة للمشاركة في الجائزة تفتح لها باب تقديم الملفات الداعمة لمشاركتها في 8 ديسمبر المقبل.



وينظم المركز الدولي للاتصال الحكومي الدورة السابعة للجائزة بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 الذي تنعقد دورته التاسعة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وتشمل الفئات الجديدة من الجائزة فئة "صوت المجتمع" الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمنح للحملة أو الجهة التي أحدثت أكبر تأثير في المجتمع من خلال الاتصال الحكومي، وفئة "أفضل برنامج إعلامي أحدث فارقاً" التي تمنح للبرنامج الذي أحدث تأثيراً اجتماعياً إيجابياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام التقليدية، وفئة "أفضل منسق للاتصال الحكومي" التي تمنح للموظف الذي يظهر قدرات مثالية في تولي وظيفة الاتصال في هيئة حكومية بدولة الإمارات.



أما على المستوى العالمي .. استحدثت الجائزة فئة أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي ، وتمنح لشخصية أو جهة إعلامية أسهمت صورتها في إحداث تأثير في وعي الجماهير أو مواقفهم تجاه قضية معينة وفئة أفضل استخدام للبيانات ، وتُمنح إلى هيئة أظهرت أفضل استخدام للبيانات وأبدعت في فنون عرضها بهدف توصيل المعلومات.



كما تضم الفئات الجديدة فئة أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل (التأثير) وتُمنح إلى هيئة أو فريق يعمل في حملة أثبتت زيادة التفاعل من قِبل جماهير مختلفة من جيل الشباب واليافعين، وفئة أنّجَح شراكة للتواصل المجتمعي وتُمنح إلى هيئة أثبتت نجاح حملة ما بالاعتماد على شراكة مبتكرة بين طرفين أو أكثر وفئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة، وتُمنح للهيئات التي طوّرت أدوات ناجحة لتحليل المعلومات ورصد للمزيف منها.



وأبقت إدارة الجائزة على ثلاث فئات كانت معتمدة من الدورة السابقة وهي، فئة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي لإمارة الشارقة، وفئة أفضل إدارة للاتصال خلال الأزمات في دولة الإمارات، إلى جانب فئة أفضل مبادرة للشباب في الاتصال الحكومي – المنطقة العربية.



وأكدت جواهرالنقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي أن الجائزة تسعى من خلال توسيع نطاقها الجغرافي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز الرامية إلى بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي وتطوير ممارساته على المستوى العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الريادية كمركز إقليمي وعالمي يدعم الفكر المتقدم في الاتصال الحكومي ويعزز دوره في نهضة وتنمية المجتمعات.



يشار إلى أن إجمالي المشاركات في الجائزة منذ إطلاق دورتها الأولى في العام 2012 ولغاية دورة العام الماضي بلغ 756 مشاركة منها 337 من إمارة الشارقة و255 من باقي أنحاء الدولة و164 من دول مجلس التعاون الخليجي.