حاكم الشارقة يفتتح الدورة الثامنة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى

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افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى - التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة - ويستمر يومين فى مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 70 ممارساً وخبيراً عالمياً فى مجال الاتصال الحكومى يناقشون خلال 34 جلسة حوارية سلسلة من الموضوعات التى يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار "تغيير سلوك.. تطوير إنسان " .

وأكد حاكم الشارقة فى كلمته فى افتتاح المنتدى – أهمية دعم وتعزيز أطر الإتصال بين المؤسسات الحكومية والجماهير، لافتا إلى أن تطوير مجالات البنى التحتية وإصدار التشريعات الملائمة والنهوض بالخدمات واطلاق المبادرات الاستراتيجية أمر مهم وحيوى فى مجال الاتصال الحكومى بين المؤسسات الحكومية وافراد المجتمع .

وفى هذا الصدد استعرض التجربة الرائدة فى النهوض بهيئة كهرباء ومياه الشارقة بشكل كامل ، ولفت إلى أن هذه الهيئة خضعت لتغيير قيادتها وتم تطويرها من الداخل من القاعدة إلى القمة وبدأت الهيئة تستخدم نظم التطور الحديثة منذ أكثر من عام، وأعرب عن أمله فى أن يتم تطبيق النظم الحديثة فى كل مؤسسات حكومة الشارقة .