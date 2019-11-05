تنفيذ إزالة 17 حالة تعد على النيل والأراضى الزراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أمّنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بضرورة التواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن.

وقامت حملة برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير للأمن واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية ومنافع الري وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والإدارية أسفرت عن تنفيذ عدد "17 " قرار إدارى.

ففى مركز شرطة جزيرة شندويل تم تنفيذ إزالة " 12 " حالة تعد علي الأراضي الزراعية وفى مركز شرطة ساقلته تم تنفيذ " 4 " حالات مبان بدون ترخيص وفى مركز شرطة المراغة تم تأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فصل حد فـي قضية.