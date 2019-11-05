تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% خاسراً 36.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5654.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% خاسراً 41.230 نقطة ليصل إلى مستوى 6135.59 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.59% خاسراً 28.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4721.06 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 133.4 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 4872 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.69%.

وجاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 8.77%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.39% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 10%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.70%.