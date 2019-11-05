تأجيل محاكمة 19 متهما بالتحريض على قلب نظام الحكم بسوهاج لـ3 فبراير

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 19 شخصا بينهم 15 حضورى والمتهمين بالدعوة الى قلب نظام الحكم والتحريض على كراهية العاملين بالدولة على شبكة الإنترنت إلى جلسة 3 فبراير القادم لسماع مرافعة الدفاع والاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، أن المتهمين ومقيمين بالشعارنة بقرية ادفا بمركز سوهاج ينتمون إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام واستخدموا المنشورات للتحريض على كراهية النظام القائم بالبلاد، كما استخدموا موقع إلكترونى باسم الشيخ ابو عبد الله محمد عبد العليم ماضى على شبكة المعلومات الدولية للتحريض على كراهية النظام بالدولة وتكفير العاملين بمؤسسات الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم.