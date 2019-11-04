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إحالة أوراق مزارع ونجليه بسوهاج للمفتى بتهمة قتل 3أشخاص والشروع فى قتل آخرين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:37 م
إحالة أوراق مزارع ونجليه بسوهاج للمفتى بتهمة قتل 3أشخاص والشروع فى قتل آخرين هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق المتهم "عبد الله.ع.م" 27 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، وشقيقه محمد 30 سنة سائق، ووالدهما عبد العليم 56 سنة مزارع، إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 8 يناير القادم للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل 3 أشخاص والشروع فى قتل 2 آخرين من أبناء عمومتهم  بدائرة مركز ساقلتة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين  بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

ترجع الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، ووجود 3 متوفين ومصابتين، وذلك بسبب الخلاف على فاصل حد أرض زراعية، وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات  وقوع مشاجرة بناحية نجع الوصلية القرامطة شرق دائرة المركز، وأسفرت عن مصرع " أحمد .على .م" رقيب شرطة وشقيقته فريال ، و"سكينة.م.أ" والدتهما وإصابة آخرين بطلقات نارية، وتبن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وان الطرفين أبناء عمومة وينتميان لعائلة أبو دوح، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضهم الزراعية.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزة الأول والثانى طبنجة إسبانى و24 طلقة من ذات العيار، وبندقية آلية  و7  طلقات و2  عبوة مسيلة للدموع، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم  4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم .

 

 

 


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