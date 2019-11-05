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اليوم.. بدء تلقى التنازلات من المرشحين فى انتخابات نادى القضاة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:00 ص
اليوم.. بدء تلقى التنازلات من المرشحين فى انتخابات نادى القضاة انتخابات نادى القضاة،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تبدأ اليوم الثلاثاء اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تلقى التنازلات من القضاة المرشحين، وذلك حتى الأربعاء 20 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمى، وفق ما أعلنت اللجنة.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

وبلغ عدد المتقدمين فى الانتخابات 81 مرشحا، حيث تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاضيا على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وتقدم على مقعد رئيس النادى كلا من المستشارين، محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشادى طارق شلبى رئيس الاستئناف.

ولم يتقدم أى من المرشحين باعتراضات أو طعون خلال الفترة التى حددتها اللجنة، لذلك لم تشهد القوائم النهائية للمرشحين أى تغيير، عن القوائم الأولية التى أعلنتها اللجنة عقب غلق باب الترشح.

 


نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة

بدء تقديم المرشحين للتنازلات

المرشحون فى انتخابات القضاة

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