سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الممنوع والمسموح به فى قائمة أطعمة مرضى البواسير

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:00 ص
الممنوع والمسموح به فى قائمة أطعمة مرضى البواسير
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإصابة بالبواسير من الأمور الصعبة التي يتعرض لها الكثيرون، ويتطلب منهم تناول بعض الأطعمة والابتعاد عن بعض الاطعمة وذلك للحفاظ علي صحتهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمريض البواسير وذلك وفقا لموقع " webmed".

ويتعرض البعض للإصابة بالبواسير نتيجة للضغط على الأوعية الدموية المتواجدة  في فتحة الشرج، ولا شك أن الإصابة بالإمساك هي أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطباء ينصحون بتناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بالإمساك،  كالإكثار من تناول  الخضروات  كالخيار والخس والسبانخ والجرجير فجميعها خضروات تساهم بشكل كبير تسهيل حركة الأمعاء وتقلل فرص الإصابة بمشاكل  في المعدة وتجنبك الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

ونصحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي ضرورة تناول  الزبادي لمرض البواسير، لأنه يحتوي علي بكتريا نافعة تساهم بشكل كبير في زيادة عمل القولون وتمنع الإصابة بالإمساك، وكذلك تناول الماء فهي تقلل من الاضطرابات الهضمية والعسر الهضمي، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

ويمكن تناول البقوليات في الصباح كالفول أو العدس أو الحمص، فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما نصح التقرير بضرورة تناول قرع العسل، لأنه من الأطعمة الهامة لك ولصحتك ولذا لا تتردد في تناولك له.

وحذر التقرير من تناول الأطعمة الحارة، والبطاطس والتفاح والجزر والأرز، لأنها أطعمة تزيد من فرص الإصابة بالإمساك وهذا الأمر يعد مرفوضا خلال فترة العلاج.

 

 


البواسير

اطعمة مسموحة لمرضي البواسير

اطعمة ممنوعة لمرضي البواسير

الاطعمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة